British LGBT Awards Unveil 2018 Nominations Shortlist

British LBGT Awards bosses have announced nominees for this year’s event.
A string of global or LGBT+ stars across the TV, music and entertainment world, and ‘straight allies’ who work to advance the rights of LGBT communities, have been recognised.
Those nominated for LGBT+ ‘Celebrity of the Year’ include trans activist and ‘Orange Is The New Black’ star Laverne Cox, singer Demi Lovato, presenter Rylan Clark-Neal and ‘Strictly Come Dancing’ contestant Susan Calman.
The returning ‘Will & Grace’ and Olly Alexander’s BBC documentary ‘Growing up Gay’ have been listed in the Media Moment Of The Year category.
Meanwhile, Harry Styles, Dawn French, James Cordon, John Bishop and Ariana Grande are among those shortlisted for the Straight Ally of the Year accolade.
Dua Lipa, Jess Glynne and P!NK are all set to face off for the ‘Music Artist of the Year’ gong, while Edward Enninful, the editor of British Vogue, and Kate McKinnon, who shot to fame on Saturday Night Live after her portrayal of Hillary Clinton, are also nominated for awards.
Charitable organisations that work to support LGBT+ communications and businesses, including ASDA, Channel 4 and Disney, have also been shortlisted.
The countdown to the biggest annual event in Britain’s LGBT+ calendar has now begun, with the event taking place at London’s Marriott Grosvenor Square on Friday 11 May, in front of a packed celebrity crowd.
Check out the full shortlist for the 2018 NatWest British LGBT Awards below...
CELEBRITY STRAIGHT ALLY
ANNA FRIEL
ANNIE LENNOX
ARIANA GRANDE
DAVID BECKHAM
DAWN FRENCH
HARRY STYLES
JAMES CORDEN
JOHN BISHOP
NICK JONAS
VICTORIA DERBYSHIRE
LGBT+ CELEBRITY
CARA DELEVINGNE
COLTON HAYNES
DEMI LOVATO
LAVERNE COX
MATT LUCAS
PAUL O’GRADY
RYLAN CLARK
SARAH PAULSON
SEAN HAYES
SUSAN CALMAN
BROADCASTER/JOURNALIST
CRAIG REVEL-HORWOOD
EDWARD ENNINFUL
GRAHAM NORTON
JAMES INGHAM
JANET MOCK
KATE MCKINNON
MARK FOSTER
SANDI TOKSVIG
STEPHEN FRY
SUE PERKINS
MUSIC ARTIST
DUA LIPA
FRANK OCEAN
HAYLEY KIYOKO
JESS GYLNNE
KEHLANI
P!NK
PVRIS
RITA ORA
TEGAN & SARA
TROYE SIVAN
ONLINE INFLUENCER
CONNOR FRANTA
HANNAH HART
MUNROE BERGDORF
NATASHA NEGOVANLIS
ORION CARLOTO
DR. RANJ SINGH
RIYADH KHALAF
STEVIE BOEBI
TOMMY DORFMAN
TYLER OAKLEY
MEDIA MOMENT
AUSTRALIA SAYS “YES”
BILL POTTS JOINS DR WHO
CYRUS COMES OUT ON ANDI MACK
IN A HEARTBEAT ANIMATED SHORT FILM
JUSTIN TRUDEAU APOLOGISES TO THE LGBT+ COMMUNITY
LAVERNE COX ON COSMOPOLITAN MAGAZINE’S FRONT COVER
MOONLIGHT WINS AN OSCAR
OLLY ALEXANDER & THE BBC: GROWING UP GAY
STAR TREK DISCOVERY FEATURES A SAME-SEX COUPLE
WILL & GRACE MAKES COMEBACK
BEST DESTINATION
COPENHAGEN, DENMARK
BERLIN, GERMANY
BUENOS AIRES, ARGENTINA
GOTHENBURG, SWEDEN
MADRID, SPAIN
PALM SPRINGS, USA
REYKJAVIK, ICELAND
TAIPEI, TAIWAN
TEL AVIV, ISRAEL
TOKYO, JAPAN
CHARITY OR COMMUNITY INITIATIVE
ALLOUT
BORN THIS WAY FOUNDATION
DIVERSITY ROLE MODELS
GENDERED INTELLIGENCE
LONDON GAYMERS
MANCHESTER PRIDE
OUTDOOR LADS
OUTRIGHT INTERNATIONAL
PRIDE IN LONDON
SWITCHBOARD
BRAND OR MARKETING CAMPAIGN
AMAZON
CONVERSE
M&Ms
MCCAIN
PLAYBOY
QANTAS
SKITTLES
SMIRNOFF
STARBUCKS
YOUTUBE
CORPORATE STRAIGHT ALLY
ANNA CROSS, BARCLAYS
EMMA CAREY, MSB
JO COUGHLAN, MUFG
LAURA HINTON, PWC
MARK BARNETT, MASTERCARD
PETER MADDEN, ARCADIS
PETER MARKEY, TSB
SIMON BURTON, HOUSE OF LORDS
SUSAN ALLEN, SANTANDER
WARWICK MATTHEWS, ROLLS-ROYCE
DIVERSITY CHAMPION
ANDREW PORTER, DIAGEO
CARL CLARKE, VODAFONE
CLAIRE SKINNER, MERCER
DAVID LEVINE, DISNEY
JOANNA WALKER, VIRGIN MONEY
LAURA HODGSON, NORTON ROSE FULBRIGHT
PARESH RAVAT, BNP PARIBAS
SANDY DARCY, THAMES WATER
STEVEN COX, FUJITSU
THERESA FARRENSON, AON
LGBT+ INSPIRATIONAL LEADER
ANTONIA BELCHER, MHBC CREATE
ED FAIRHURST, SHELL
EMIRO MENDOZA, CARAT
EMMA GOODFORD, KNIGHT FRANK
GEOFF GODWIN, AIG
JONATHAN MCCLELLAND, M&G INVESTMENTS
KELLY CANTERFORD, JLL
LUCA SALE, AMAZON
NARIND SINGH, CLIFFORD CHANCE
PIPS BUNCE, CREDIT SUISSE
LGBT+ CORPORATE RISING STAR
BEN CAWLEY, STANDARD CHARTERED BANK
CHRIS HOWARD, EPAM & CAPGEMINI
DUNNI ALAO, MINISTRY OF DEFENCE
EMILY SENDALL, DELOITTE
JOHN DICKINSON, TESCO
JONATHAN ANDREWS, REED SMITH
JULIA ATWATER, ATOS
LENG MONTGOMERY, SAINSBURY’S
MELANIE JACKSON, NATIONAL GRID
RYAN BLEACH, NOMURA
LGBT+ NETWORK GROUP
ALLIANZ INSURANCE, ALLIANZ
ASDA PRIDE, ASDA
BREATHE, KPMG
GLOW, DENTONS
HOUSEPROUD, GENESIS HOUSING
INTERENERGY
MPRIDE, METRO BANK
OUT@IN, LINKEDIN
PARLIOUT, PARLIAMENT
SPECTRUM, GSK
EMPLOYER OR COMPANY
ARMY
CHANNEL 4
DELOITTE
EY
HSBC UK
MI5
PINSENT MASONS
TRAVELODGE
VIACOM
VISA
OUTSTANDING CONTRIBUTION TO LGBT+ LIFE
ALICE WALLACE - OPENING DOORS LONDON
ETHAN SPIBEY - FREEDOM TO DONATE
JOHN O’DOHERTY - RAINBOW PROJECT NI
LEWIS OAKLEY - BISEXUAL ACTIVIST
LINDA RILEY – DIVA MAGAZINE
PARIS LEES - TRANSGENDER ACTIVIST, JOURNALIST
PHYLL OPOKU-GYIMAH - UK BLACK PRIDE
RUTH HUNT - STONEWALL
STEVE TAYLOR - LGBTI ACTIVIST, PRIDE LEADER
SUSIE GREEN - MERMAIDS