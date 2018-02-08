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    • ENTERTAINMENT
    08/02/2018 00:02 GMT

    British LGBT Awards Unveil 2018 Nominations Shortlist

    Susan Calman, Rylan and Laverne Cox are just a few up those up for gongs.

    British LBGT Awards bosses have announced nominees for this year’s event. 

    A string of global or LGBT+ stars across the TV, music and entertainment world, and ‘straight allies’ who work to advance the rights of LGBT communities, have been recognised.

    Those nominated for LGBT+ ‘Celebrity of the Year’ include trans activist and ‘Orange Is The New Black’ star Laverne Cox, singer Demi Lovato, presenter Rylan Clark-Neal and ‘Strictly Come Dancing’ contestant Susan Calman.

    PA
    Susan Calman, Rylan and Laverne Cox are among those nominated

    The returning ‘Will & Grace’ and Olly Alexander’s BBC documentary ‘Growing up Gay’ have been listed in the Media Moment Of The Year category.

    Meanwhile, Harry Styles, Dawn French, James Cordon, John Bishop and Ariana Grande are among those shortlisted for the Straight Ally of the Year accolade. 

    Dua Lipa, Jess Glynne and P!NK are all set to face off for the ‘Music Artist of the Year’ gong, while Edward Enninful, the editor of British Vogue, and Kate McKinnon, who shot to fame on Saturday Night Live after her portrayal of Hillary Clinton, are also nominated for awards. 

    Charitable organisations that work to support LGBT+ communications and businesses, including ASDA, Channel 4 and Disney, have also been shortlisted. 

    The countdown to the biggest annual event in Britain’s LGBT+ calendar has now begun, with the event taking place at London’s Marriott Grosvenor Square on Friday 11 May, in front of a packed celebrity crowd. 

    Check out the full shortlist for the 2018 NatWest British LGBT Awards below...

    CELEBRITY STRAIGHT ALLY
    ANNA FRIEL
    ANNIE LENNOX
    ARIANA GRANDE
    DAVID BECKHAM
    DAWN FRENCH
    HARRY STYLES
    JAMES CORDEN
    JOHN BISHOP
    NICK JONAS
    VICTORIA DERBYSHIRE
     
    LGBT+ CELEBRITY
    CARA DELEVINGNE
    COLTON HAYNES
    DEMI LOVATO
    LAVERNE COX
    MATT LUCAS
    PAUL O’GRADY
    RYLAN CLARK
    SARAH PAULSON
    SEAN HAYES
    SUSAN CALMAN
     
    BROADCASTER/JOURNALIST
    CRAIG REVEL-HORWOOD
    EDWARD ENNINFUL
    GRAHAM NORTON
    JAMES INGHAM
    JANET MOCK
    KATE MCKINNON
    MARK FOSTER
    SANDI TOKSVIG
    STEPHEN FRY
    SUE PERKINS
     
    MUSIC ARTIST
    DUA LIPA
    FRANK OCEAN
    HAYLEY KIYOKO
    JESS GYLNNE
    KEHLANI
    P!NK
    PVRIS
    RITA ORA
    TEGAN & SARA
    TROYE SIVAN
     
    ONLINE INFLUENCER
    CONNOR FRANTA 
    HANNAH HART 
    MUNROE BERGDORF 
    NATASHA NEGOVANLIS 
    ORION CARLOTO
    DR. RANJ SINGH
    RIYADH KHALAF
    STEVIE BOEBI
    TOMMY DORFMAN 
    TYLER OAKLEY
     
    MEDIA MOMENT
    AUSTRALIA SAYS “YES”
    BILL POTTS JOINS DR WHO
    CYRUS COMES OUT ON ANDI MACK
    IN A HEARTBEAT ANIMATED SHORT FILM
    JUSTIN TRUDEAU APOLOGISES TO THE LGBT+ COMMUNITY
    LAVERNE COX ON COSMOPOLITAN MAGAZINE’S FRONT COVER
    MOONLIGHT WINS AN OSCAR
    OLLY ALEXANDER & THE BBC: GROWING UP GAY
    STAR TREK DISCOVERY FEATURES A SAME-SEX COUPLE
    WILL & GRACE MAKES COMEBACK
     
    BEST DESTINATION 
    COPENHAGEN, DENMARK
    BERLIN, GERMANY
    BUENOS AIRES, ARGENTINA
    GOTHENBURG, SWEDEN
    MADRID, SPAIN
    PALM SPRINGS, USA 
    REYKJAVIK, ICELAND
    TAIPEI, TAIWAN
    TEL AVIV, ISRAEL
    TOKYO, JAPAN
     
    CHARITY OR COMMUNITY INITIATIVE
    ALLOUT
    BORN THIS WAY FOUNDATION
    DIVERSITY ROLE MODELS
    GENDERED INTELLIGENCE
    LONDON GAYMERS
    MANCHESTER PRIDE
    OUTDOOR LADS
    OUTRIGHT INTERNATIONAL
    PRIDE IN LONDON 
    SWITCHBOARD
     
    BRAND OR MARKETING CAMPAIGN 
    AMAZON
    CONVERSE
    M&Ms
    MCCAIN
    PLAYBOY
    QANTAS
    SKITTLES
    SMIRNOFF
    STARBUCKS
    YOUTUBE
     
    CORPORATE STRAIGHT ALLY 
    ANNA CROSS, BARCLAYS
    EMMA CAREY, MSB
    JO COUGHLAN, MUFG
    LAURA HINTON, PWC
    MARK BARNETT, MASTERCARD
    PETER MADDEN, ARCADIS
    PETER MARKEY, TSB
    SIMON BURTON, HOUSE OF LORDS
    SUSAN ALLEN, SANTANDER
    WARWICK MATTHEWS, ROLLS-ROYCE
     
    DIVERSITY CHAMPION 
    ANDREW PORTER, DIAGEO
    CARL CLARKE, VODAFONE 
    CLAIRE SKINNER, MERCER
    DAVID LEVINE, DISNEY
    JOANNA WALKER, VIRGIN MONEY
    LAURA HODGSON, NORTON ROSE FULBRIGHT
    PARESH RAVAT, BNP PARIBAS
    SANDY DARCY, THAMES WATER
    STEVEN COX, FUJITSU
    THERESA FARRENSON, AON
     
    LGBT+ INSPIRATIONAL LEADER 
    ANTONIA BELCHER, MHBC CREATE
    ED FAIRHURST, SHELL
    EMIRO MENDOZA, CARAT
    EMMA GOODFORD, KNIGHT FRANK
    GEOFF GODWIN, AIG
    JONATHAN MCCLELLAND, M&G INVESTMENTS
    KELLY CANTERFORD, JLL
    LUCA SALE, AMAZON
    NARIND SINGH, CLIFFORD CHANCE
    PIPS BUNCE, CREDIT SUISSE
     
    LGBT+ CORPORATE RISING STAR 
    BEN CAWLEY, STANDARD CHARTERED BANK
    CHRIS HOWARD, EPAM & CAPGEMINI
    DUNNI ALAO, MINISTRY OF DEFENCE
    EMILY SENDALL, DELOITTE
    JOHN DICKINSON, TESCO
    JONATHAN ANDREWS, REED SMITH
    JULIA ATWATER, ATOS
    LENG MONTGOMERY, SAINSBURY’S
    MELANIE JACKSON, NATIONAL GRID
    RYAN BLEACH, NOMURA
     
    LGBT+ NETWORK GROUP 
    ALLIANZ INSURANCE, ALLIANZ
    ASDA PRIDE, ASDA
    BREATHE, KPMG
    GLOW, DENTONS
    HOUSEPROUD, GENESIS HOUSING
    INTERENERGY
    MPRIDE, METRO BANK
    OUT@IN, LINKEDIN
    PARLIOUT, PARLIAMENT
    SPECTRUM, GSK
     
    EMPLOYER OR COMPANY 
    ARMY 
    CHANNEL 4
    DELOITTE 
    EY
    HSBC UK 
    MI5 
    PINSENT MASONS 
    TRAVELODGE
    VIACOM
    VISA
     
    OUTSTANDING CONTRIBUTION TO LGBT+ LIFE 
    ALICE WALLACE - OPENING DOORS LONDON
    ETHAN SPIBEY - FREEDOM TO DONATE 
    JOHN O’DOHERTY - RAINBOW PROJECT NI 
    LEWIS OAKLEY - BISEXUAL ACTIVIST  
    LINDA RILEY – DIVA MAGAZINE
    PARIS LEES - TRANSGENDER ACTIVIST, JOURNALIST
    PHYLL OPOKU-GYIMAH - UK BLACK PRIDE 
    RUTH HUNT - STONEWALL 
    STEVE TAYLOR - LGBTI ACTIVIST, PRIDE LEADER 
    SUSIE GREEN - MERMAIDS 
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